نانسي عجرم تغني "العمر" لنادية الجندي ونبيلة عبيد في رمضان 2020... فيديو

طرحت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، أغنيتها لتتر مسلسل "سكر زيادة"، المعروض خلال رمضان 2020، والذي يشهد اللقاء الفني الأول بين الفنانتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، اللتين كانتا من أهم نجوم شباك التذكر في دور العرض السينمائية خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

والأغنية تحمل اسم "العمر"، وهي كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، ومن إنتاج صادق الصباح.

وكان من المفترض أن تشارك نانسي عجرم في مسلسل "سكر زيادة" بالظهور كضيفة شرف، إلا أن استمرار التعبئة العامة منعها من تصوير حلقتها، بحسب منتج المسلسل صادق الصباح.

​ومسلسل "سكر زيادة" مستوحى من المسلسل الشهير "The Golden Girls"، وتدور أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا، بعد تعرضهن لعملية نصب، وتحاول كل البطلات الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.

ومسلسل "سكر زيادة" كان يحمل في البداية اسم "نساء من ذهب"، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، صاحب العديد من الأفلام الناجحة، منها "اللمبي" و"اللي بالي بالك" للفنان محمد سعد و"ظرف طارق" لأحمد حلمي.

وسيعرض المسلسل على فضائية "إم بي سي مصر" في رمضان.

ويشارك في بطولته إلى جانب نبيلة عبيد ونادية الجندي، سميحة أيوب وهالة فاخر، إلى جانب عدد كبير من النجوم، الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا وبيومي فؤاد وجومانة مراد وروجينا ولقاء الخميسي والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة وحمدي الميرغني وصبري فواز وسليمان عيد.