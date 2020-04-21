"أنا مبقيتش عارفة اسمع"... أول فنانة مصرية ترفع قضية على رامز جلال

علقت الفنانة المصرية فيفي عبده، لأول مرة على المقلب الذي تم بها خلال استضافتها في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض عبر شاشة قناة "mbc مصر"، في شهر رمضان.

وعبرت فيفي عبده عن استيائها من المقلب، خلال إطلالة مع الجمهور عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، مؤكدة أنها سترفع قضية على الفنان المصري رامز جلال.

وقالت: "هرفع قضية على رامز جلال، دا مجنون، مجنون رسمي بجد، أنا مبقتش اسمع كويس، اتكهربت كتير جدا، وكان لازم أقول بحبك يا رامز على كرسي الاعتراف عشان متكهربش، أنا مبقيتش عارفه اسمع كويس زي الأول، دا كإنه بينتقم مني".

وظهرت فيفي عبده في البرومو الذي طرحته قناة "mbc مصر"، الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، وهي تصرخ بصوت عال من شدة الوجع والخوف، بالإضافة إلى العديد من الفنانين، وتقدم البرنامج مع رامز الفنانة أروى جودة.

كما تقدم فيفي عبده برنامج مقالب أيضًا في هذا الموسم يحمل اسم "خلي بالك من فيفي"، يبدأ عرض أولى حلقاته، اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل/نيسان، في تمام الساعة التاسعة مساء، عبر شاشة قناة "mbc مصر"، وتشاركها المقلب الفنانة المغربية زينب عبيد.