شرطة كولومبيا تنفذ رقصة "الزومبا" الشهيرة تحت الشمس الحارقة لإسعاد المواطنين... فيديو

وقام أفراد الشرطة بأداء رقصة "الزومبا" الشعبية الشهيرة في البلاد، والتي تؤدى على أنغام الموسيقى اللاتينية، والمعروفة في أغلب دول العالم.

ونشر مدرب الزومبا الشهير المقيم في كولومبيا جوني بيكو هيرنانديز، في تغريدة له على "تويتر" مشاهد لأفراد من شرطة بوغوتا عاصمة كولومبيا يؤدون الرقصة على أنغام الموسيقى اللاتينية.

Un grupo de policías en Colombia se reúne en las calles para dar clases de Zumba a personas en cuarentena ¡Así somos los latinos, apoyándonos y con MUCHO MUCHO RITMO!! 💃🏽🕺🏻🚔 (📹: @polizumba) pic.twitter.com/Aj0I5QNkIw — Un Nuevo Día (@UnNuevoDia) April 13, 2020

وتداولت وسائل الإعلام الكولومبية مشاهد عدة للرقصة التي نفذها عناصر الشرطة في أكثر من مكان في البلاد، بحسب "أ ف ب".

En algunos barrios de Bogotá, la policía da clases de zumba para animar a los habitantes, en aislamiento obligatorio decretado por el gobierno por la pandemia de coronavirus #AFP #Colombia @afptv_latam pic.twitter.com/14tdpVUQD9 — Agence France-Presse (@AFPespanol) April 10, 2020

وأعلنت السلطات في كولومبيا، اليوم الثلاثاء، تمديد إجراءات الحجر الصحي المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حتى 11 مايو/أيار المقبل.

وكانت البلاد أعلنت، في منتصف مارس/آذار الماضي، إغلاق شامل للحدود خوفا من تفشي الفيروس وللحد من انتشاره بين المواطنين.