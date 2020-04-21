هل تخلص سويسرا العالم من "كورونا"؟

قال علماء سويسريون إنهم يتوقعون التوصل إلى لقاح يقي من فيروس كورونا في أغسطس/آب المقبل.

وحسب "سكاي نيوز"، يقول فريق الباحثين إن اللقاح الجديد تم اختباره على الفئران بنجاح، وسيكون جاهزا للاستخدام الآدمي خلال 3 أو 4 أشهر.

ومن المتوقع أن يتم إنتاج اللقاح في مدة قصيرة وبكميات كبيرة.

© Sputnik / ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟

واعتبر مارتن باخمان، مدير قسم المناعة في مستشفى برن الجامعي، إنهم يعتزمون القيام بأول دفعة تلقيح في أغسطس".

وتتراوح المدة اللازمة لإنتاج لقاح واستخدامه على نطاق واسع من 12 إلى 18 شهرا.

واعتبر غاري جينينغ المسؤول عن مشروع اللقاح أن سويسرا لديها التكنولوجيا للتصنيع سريعا.

وتابع أن الأمر متعلق بالقوانين السويسرية، وأنه بإمكان الحكومة أن تقرر ما تراه إذا أرادت توفير اللقاح للعامة قريبا.

وفي سويسرا توفي 1436 شخصا بكورونا، بينما أصيب 28 ألفا.