صدمة... اختراق أكثر من نصف مليار هاتف آيفون وأبل تعترف بالخلل

قالت شركة أمن سيبراني، إنها اكتشفت ثغرة في أجهزة آيفون وآيباد ربما أتاحت سرقة بيانات على مدى سنوات.

وبحسب "رويترز"، قالت شركة أبل إنها "تعتزم إصلاح الثغرة التي كشفت الشركة أنها ربما عرضت أكثر من نصف مليار هاتف آيفون للاختراق".

واعترف متحدث من أبل بوجود خلل في النظام البرمجي للبريد الإلكتروني لأبل بأجهزة آيفون وآيباد المعروف باسم (ميل آب)، وأوضح أن الشركة توصلت إلى حل سيكون متاحا ضمن التحديث القادم لملايين الأجهزة التي بيعت عالميا.

وهذا الخلل البرمجي الذي يوجد في أجهزة آيباد أيضا اكتشفته شركة زيكوبس المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة وتتخذ من سان فرانسيسكو مقرا أثناء تحقيقها في هجوم إلكتروني متطور تعرض له أحد العملاء نهاية عام 2019.

وقال زوك أفراهام الرئيس التنفيذي للشركة إنه "عثر على دليل على أن هذه الثغرة تم استغلالها في ما لا يقل عن 6 عمليات اختراق إلكترونية".

وأشار إلى أن "الثغرة يمكن الولوج إليها عن بعد وأنها استخدمت بالفعل في اختراق أجهزة مستخدمين من كبار الشخصيات".

وأكد أنه وجد ما يدل على أن برنامجا خبيثا استغل الثغرة في نظام تشغيل هواتف أبل "آي.أو.إس" منذ يناير/ كانون الثاني 2018. ولكنه لم يستطع تحديد هوية المخترقين.