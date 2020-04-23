السعودية... حادث مروع بسبب السير عكس الاتجاه

وتظهر في المقطع مركبة تسير بسرعة جنونية عكس الاتجاه، لتصدم الرجل من الخلف وتطيح به.
ووقع الحادث يوم 21 إبريل/نيسان، في تمام العاشرة و55 دقيقة صباحا، ولم يتم الكشف بعد أن أي تفاصيل بشأنه أو بشأن حالة المجني عليه.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يوثق دهس وافد، يحمل جنسية آسيوية، في أحد الطرق في محافظة حفر الباطن.
وتظهر في المقطع مركبة تسير بسرعة جنونية عكس الاتجاه، لتصدم الرجل من الخلف وتطيح به.
ووقع الحادث يوم 21 إبريل/نيسان، في تمام العاشرة و55 دقيقة صباحا، ولم يتم الكشف بعد أن أي تفاصيل بشأنه أو بشأن حالة المجني عليه.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)