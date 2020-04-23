السعودية... حادث مروع بسبب السير عكس الاتجاه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يوثق دهس وافد، يحمل جنسية آسيوية، في أحد الطرق في محافظة حفر الباطن.

وتظهر في المقطع مركبة تسير بسرعة جنونية عكس الاتجاه، لتصدم الرجل من الخلف وتطيح به.

ووقع الحادث يوم 21 إبريل/نيسان، في تمام العاشرة و55 دقيقة صباحا، ولم يتم الكشف بعد أن أي تفاصيل بشأنه أو بشأن حالة المجني عليه.