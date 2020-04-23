فيفي عبده تقاضي رامز جلال... وتكشف عن مفاجأة في برنامجه الجديد

قالت الفنانة المصرية، فيفي عبده، إنها ستقاضي الفنان رامز جلال بسبب ما تعرضت له من تعذيب خلال الحلقة التي وقعت فيها ضحية ببرنامجه الجديد للمقالب "رامز مجنون رسمي"، المذاع خلال رمضان 2020.

وتوعدت فيفي عبده رامز جلال بمقاضاته، بسبب تعرضها للصعق بالكهرباء خلال الحلقة، مؤكدة أنها شعرت أثناء تنفيذ المقلب بأن القائمين عليه سيخلعون أظافرها من شدة التعذيب الذي تعرضت له، وإن لم تستجب لرامز جلال وتقول له "أحبك يا رامز" كانت تتعرض للصعق.

وأضافت الراقصة والممثلة المصرية أنها تعرضت في الحلقة لضعف في السمع، بسبب الزمارة التي كان يستعين بها رامز جلال في برنامجه العام الماضي "رامز في الشلال".

وجاء إعلان فيفي عبده بشأن مقاضاتها لرامز جلال خلال بث مباشر عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

كما كشفت فيفي عبده عن مفاجأة بشأن برنامج رامز جلال الجديد، "رامز مجنون رسمي"، وهي أنه يظهر فيه للمرة الأولى بشخصيته الحقيقية، ويربط ضحاياه في كرسي من أجل تنفيذ المقلب، ويسمى كرسي الاعتراف.

⭕️ فيفي عبده: سأقاضي رامز جلال لأنه كهربني جامد ..التفاصيل هنا ◀️ https://t.co/4oSznUVeqS pic.twitter.com/x19hjUUs51 — ET بالعربي (@ETbilArabi) April 21, 2020

يشار إلى أن فيفي عبده سبق وأن ظهرت في برامج مقالب رامز جلال، ومنها "رامز قرش البحر" و"رامز تحت الأرض" و"رامز في الشلال".

ويبدأ عرض برنامج "رامز مجنون رسمي" غدا الجمعة على فضائية "إم بي سي مصر".

يذكر أن فيفي عبده تخوض تجربة تقديم برامج المقالب في رمضان 2020، من خلال برنامج "خللي بالك من فيفي"، المعروض على عدد من قنوات "إم بي سي"، وكانت الفنانتان زينة وسمية الخشاب ضيفتا أول حلقتين فيه.