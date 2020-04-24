أغذية تساعد على التقليل من احتمال الإصابة بجلطة دموية

أكدت دراسات حديثة أن الجلطات الدموية لا تعيق فقط تدفق الدم إلى المنطقة المصابة، وإنما يمكنها كذلك إعاقة تدفقه إلى القلب أو الرئتين ما يؤدي أحيانا إلى الموت.

نشر موقع "Health & Human Research" عدة أطعمة تقلل من احتمالات الإصابة بجلطة دموية قد تكون مميتة في بعض الأحيان.

زيت الزيتون البكر

يعد زيت الزيتون أكثر الزيوت النباتية صحة للقلب والأوعية الدموية بشكل عام، بما في ذلك خطر الإصابة بتجلط الدم، فقد خلصت المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن الفينول في زيت الزيتون البكر يمكن أن يخفض مستوى بعض المواد في الدم التي تعزز الجلطات.

الكيوي

يشير باحثون من جامعة أوسلو في النرويج إلى أن فاكهة الكيوي ترتفع فوق البقية من حيث منع الجلطات الخطرة.

ووجدت دراستهم أن الأشخاص الذين تناولوا 2-3 من فاكهة الكيوي كل يوم كان لديهم تنشيط أقل للصفائح الدموية، وهي آلية تجلط الدم، من الأشخاص الذين لم يتناولوا أيًا منها.

شرب الكثير من الماء

التوابل

يعد الجفاف من العوامل المساهمة في تجلط الدم، فعندما لا يكون لديك ما يكفي من الماء في الدم، يصبح أكثر سمكا، وهذا يدفع لحدوث التجلط بشكل أعلى، وعلى الرغم من أن الخبراء قد شككوا مؤخرا في التوصية المعيارية لستة إلى ثمانية أكواب من الماء سعة كل منها 8 أونصات يوميا، تأكد من أنك تشرب الكثير مما يمنحك راحة البال.

من أسهل الطرق وأكثرها لذة لتقليل خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة هو تناول الكثير من الثوم، الذي يتميز بقدرته على تمييع الدم مع نكهته ورائحته اللاذعة، وليس الثوم فقط ، إنما الأعشاب والتوابل الأخرى الغنية بالساليسيلات مثل الزعتر، والكاري، والكركم، والفلفل الحار، والبابريكا، وعرق السوس، والنعناع، والزنجبيل.

المكسرات والحبوب الكاملة

كل من المكسرات والحبوب الكاملة غنية بفيتامين E، وهو مخفف طبيعي للدم، وتظهر الدراسات أن تناول المزيد من فيتامين E لا يمكن أن يقلل فقط من خطر الإصابة بجلطة أولى، ولكن أيضا يمنع الأشخاص الذين عانوا بالفعل من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة من تطوير المزيد من الجلطات.

الأسماك والكتان

وهناك خيارات الطعام الرائعة الغنية بفيتامين E، مثل الجوز واللوز والبندق، وأيضا الحبوب الكاملة مثل الشوفان والقمح والعدس.

تساعد الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية على تخفيف الدم ومنع الجلطات والسكتات الدماغية.

فقد أظهرت الدراسات أن إضافة 1.8 غرام من أحماض أوميغا 3 الدهنية إلى نظامك الغذائي كل يوم يمكن أن تحسن بشكل كبير من تدفق الدم وتقليل سمك الشرايين.

عصير العنب

يعد عصير العنب الأحمر مفيدا جدا لمنع الجلطات الدموية أيضا.