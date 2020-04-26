بعد حلقة "رامز مجنون رسمي"... رسالة مفاجئة من ياسمين صبري لأبو هشيمة

وجهت الفنانة المصرية ياسمين صبري رسالة مفاجئة لزوجها ورجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد انتهاء حلقتها في برنامج "رامز مجنون رسمي" بدقائق.

ونشرت ياسمين صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة من عقد قرانهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وكتبت تعليقا على الصورة "سيد الرجالة".

و سيد الرجال ❤️ pic.twitter.com/ToVRkgUdkN — Yasmine Sabri (@yasminesabri) April 26, 2020

وحلت الفنانة المصرية ياسمين صبري ضيفة في، حلقة، اليوم، من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة "MBC مصر".

وأجابت صبري خلال الحلقة على سؤال وجهته لها الفنانة أروى عن سبب حبها لزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وهل سبب ‏حبها له هو شهامته أم وسامته؟ وقالت ياسمين إنه يضحكها وهذا سبب حبها له.‏

وأضافت أنها "شعرت بالحب تجاهه من أول لقاء".

وفي الحلقة ساوم رامز جلال، الفنانة ياسمين صبري، على عدم تعريضها للثعبان في مقابل التخلي عن أحمد أبو هشيمة، وهو ما قابلته بالرفض.

يشار إلى أن ياسمين صبري يعرض لها خلال الموسم الرمضاني الحالي مسلسل "فرصة تانية".‏

مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف ‏مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عام أحمد الشامي ‏ونهال عنبر ومحمود البزاوي‎.‎