تساقط كثيف للثلوج في إحدى الدول الأفريقية... فيديو وصور

وتساقطت الثلوج في منتجع "أفريسكي" الذي بات واحدا من أكبر محطات التزلج في المنطقة. هذه المساحة الصغيرة التي تغطيها الثلوج تحولت إلى وجهة للسياح والرياضيين الشباب الحالمين بالتتويج الأولمبي.
Take a drive with us through the snowy scenes of Lesotho ❄️— AFRISKI (@SkiAfriski) April 29, 2020
📍 Afriski Mountain Resort, Lesotho
🎥 Martin Schultz@SAWeatherServic @SnowReportSA @SnowForecast @_ArriveAlive @GetawayMagazine @N3Gateway @GoneSkiingSA @visitlesotho pic.twitter.com/GRPhJBP73V
وليسوتو وهي دولة تقع على ارتفاع 1400 متر فوق مستوى سطح البحر جغرافيا، وتقع في الجزء الشمالي من جنوب أفريقيا، بينما تحيط بها جمهورية جنوب أفريقيا من جميع الجهات.
Snow for as far as the eye can see ❄️— AFRISKI (@SkiAfriski) April 29, 2020
Another 5-10cm of snow fell over Lesotho last night.
📍 Afriski Mountain Resort, Lesotho
📸 Martin Schultz@eNCA @Lestimes @TimesLIVE @News24 pic.twitter.com/lXFH74b1m9
وتعمل مجموعات في المنتجع، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الموجودة في الموقع لغايات الدلالة والإرشاد والتأكيد على سلامة السياح.
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