تساقط كثيف للثلوج في إحدى الدول الأفريقية... فيديو وصور

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق تساقطا كثيفا للثلوج في مملكة ليسوتو الواقعة في شمال جنوب أفريقيا.

وتساقطت الثلوج في منتجع "أفريسكي" الذي بات واحدا من أكبر محطات التزلج في المنطقة. هذه المساحة الصغيرة التي تغطيها الثلوج تحولت إلى وجهة للسياح والرياضيين الشباب الحالمين بالتتويج الأولمبي.

وليسوتو وهي دولة تقع على ارتفاع 1400 متر فوق مستوى سطح البحر جغرافيا، وتقع في الجزء الشمالي من جنوب أفريقيا، بينما تحيط بها جمهورية جنوب أفريقيا من جميع الجهات.

Snow for as far as the eye can see ❄️



Another 5-10cm of snow fell over Lesotho last night.



📍 Afriski Mountain Resort, Lesotho

📸 Martin Schultz@eNCA @Lestimes @TimesLIVE @News24 pic.twitter.com/lXFH74b1m9 — AFRISKI (@SkiAfriski) April 29, 2020

وتعمل مجموعات في المنتجع، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الموجودة في الموقع لغايات الدلالة والإرشاد والتأكيد على سلامة السياح.