قرار بمنع رامز جلال من الظهور

وبحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية، جاء في بيان نشرته النقابة: "بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص في نقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتي ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمي لمقدمه رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر"، وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر، وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر".

وتابع البيان: "وبعد الاطلاع على الدستور في مادته العاشرة والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وفي مادته 51 على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها".

وأكمل البيان: "وبعد الاطلاع على قانون نقابة الإعلاميين في مادته الثالثة، والتي تنص على الآتي، تهدف النقابة إلى ضمان آداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامي".

أتم البيان: "قررنا منع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" عبر أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية".