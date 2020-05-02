مسلسل "الاختيار" يكرم ضحايا بئر العبد على طريقته... فيديو

قامت أسرة مسلسل "الاختيار" بعرض أسماء ضحايا حادث بئر العبد الإرهابي الذي وقع الخميس 30 أبريل/ نيسان الماضي، بسيناء مصر.

وجاء في تتر حلقة المسلسل "تنعى أسرة المسلسل شهداء الوطن في جنوب مدينة بئر العبد، وندعو الله بالشفاء العاجل للمصابين... حفظ الله مصر".

وتصدرت أسماء ضحايا حادث بئر العبد الشاشة، وهم عمر عبد الحميد إمام، أحمد عبد الله، محمد عوض، شحاتة مصطفى، أحمد حامد، أحمد علي، محمد حسنين، محمود عادل، أبانوب عبد التواب، محمد عبد العزيز.

وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية قد أعلن وقوع حادث إرهابي بعد انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

وتدور أحداث مسلسل "الاختيار" حول قصة استشهاد بطل القوات المسلحة المصرية العقيد أحمد المنسي قائد كتيبة قوات الصاعقة 103، بهجوم إرهابي في مدينة رفح بشمال سيناء.