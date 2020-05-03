اكتشف "الصورة الكونية" الخاصة بتاريخ عيد ميلادك التي تقدمها "ناسا"

وتقوم الوكالة بتقديم "الصورة الكونية" التي التقها تليسكوب "هابل" الفضائي بتاريخ يوم عيد ميلاد الأشخاص.

وخصصت الوكالة موقعا، يقوم من خلاله المواطنين من مختلف الجنسيات بإدخال بياناتهم الشخصية وتاريخ ميلاهم.

ويمكنكم معرفة الصورة الفضائية التي صورها التليسكوب في يوم عيد ميلادكم بالنقر على (الرابط هنا).

ثم إدخال بيانات تاريخ الميلاد بالشهر واليوم ليقوم الموقع بتقديمها على الفور.

وكتبت وكالة الفضاء الأمريكية على موقعها "يستكشف هابل الكون لمدة 24 ساعة في اليوم، و7 أيام في الأسبوع، هذا يعني أنه سجل بعض العجائب الكونية الرائعة كل يوم من السنة، بما في ذلك يوم ميلادك.