فيديو مدهش لطفلة تداعب رضيعا وتعده بهذا الأمر

يهتم الآباء برعاية المواليد الجدد فور وصولهم إلى الدنيا، ويظهرون لهم كل العطف، لكن عندما يقوم بعض الأطفال بهذا الدور يكون الأمر مدهشا.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مقطعا مصورا، قالت إنه لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، تقوم بمداعبة شقيقتها الرضيعة، لأول مرة بعد ولادتها.

Heartwarming moment 3-year old girl meets her baby sister for the first time 😍 pic.twitter.com/qWYprsYaF6 — The Sun (@TheSun) May 3, 2020

ويظهر الفيديو كيف تقوم الطفلة بمداعبة شقيقتها الرضيعة والتودد إليها بلطف، وإخبارها بأنها لن تتركها وحيدة أبدا.

ويرصد الفيديو كيف تقوم تلك الطفلة بالضحك على ما تقوم به شقيقتها، بعدما تخبرها أنها ستعاملها بغاية اللطف.