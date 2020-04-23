تبلغ من العمر شهرين... رضيعة أوزيل قد تجني ما يقرب من مليون يورو

تلقت رضيعة نجم أرسنال ومنتخب ألمانيا، مسعود أوزيل، عرضا من إحدى ماركات حفاضات الأطفال الشهيرة لتكون الوجه الإعلاني لها.

العرض المقدم لإيدا صاحبة الشهرين من العمر، تبلغ قيمته خمسة ملايين ليرة تركية، ما يعادل نحو 660 ألف يورو.

وعرضت مجلة أجنبية شهيرة مبلغ 250 ألف جنيه استرليني مقابل جلسة تصوير للزوجين مع طفلتهما في قصرهما الفاخر في لندن لنشرها على غلاف المجلة.

أوزيل وزوجته إلى الآن لم يناقشا أي عروض بشأن طفلتهما، خاصة وأنهما يرفضان ظهورها الإعلامي وأيضا استغلالها تجاريا.

بعض المقربين من الزوجين طرحا فكرة الموافقة على العروض والتبرع بالمقابل المالي لصالح الأعمال الخيرية.

يذكر أن إيدا هي طفلة أوزيل من زوجته الممثلة الشهيرة وملكة جمال تركيا السابقة، أمنية غولشي.

وكان الثنائي قد تزوج، في يونيو/حزيران 2019، وأقاما حفل زفاف حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.