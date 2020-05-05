الأمن السعودي يقبض على 13 مواطنا بسبب إطلاقهم النار... فيديو

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبد الوهاب الغامدي: "إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه إطلاق النار من قبل مجموعة من الأشخاص من أسلحة نوع رشاش في إحدى القرى بمحافظة الليث".
الجهات الأمنية في #محافظة_الليث تقبض على عدد من المخالفين بعد احتفالهم بأحد الاشخاص عبر اطلاق النار من أسلحة نارية. pic.twitter.com/UObnFa5tHL— اخبار الليث (@allyth64_) May 4, 2020
وتابع الغامدي "أسفرت التحريات وإجراءات البحث عن تحديد هوياتهم وعددهم 13 مواطنا تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع".
#عبدالله_السدحان#محافظة_الليث#تم_القبض— محمد بن جعيدⓂ (@hrh83631mmoomm8) May 4, 2020
🔴 شرطة منطقة #مكه_المكرمه القبض على ١٣ مواطنا قامو بإطلاق النار من اسلحة نوع رشاش في احدى القرى بمحافظة الليث ( قواكم الله يارجال الامن البواسل ) pic.twitter.com/jPH9h8GtHS
وأتم الغامدي "تم إلقاء القبض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة".
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