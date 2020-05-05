الأمن السعودي يقبض على 13 مواطنا بسبب إطلاقهم النار... فيديو

ألقت الأجهزة الأمنية في مكة المكرمة، القبض على مجموعة من المواطنين أطلقوا النار من سلاح رشاش للاحتفاء بأحد الأشخاص.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبد الوهاب الغامدي: "إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه إطلاق النار من قبل مجموعة من الأشخاص من أسلحة نوع رشاش في إحدى القرى بمحافظة الليث".

الجهات الأمنية في #محافظة_الليث تقبض على عدد من المخالفين بعد احتفالهم بأحد الاشخاص عبر اطلاق النار من أسلحة نارية. pic.twitter.com/UObnFa5tHL — اخبار الليث (@allyth64_) May 4, 2020

وتابع الغامدي "أسفرت التحريات وإجراءات البحث عن تحديد هوياتهم وعددهم 13 مواطنا تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع".

#عبدالله_السدحان#محافظة_الليث#تم_القبض



🔴 شرطة منطقة #مكه_المكرمه القبض على ١٣ مواطنا قامو بإطلاق النار من اسلحة نوع رشاش في احدى القرى بمحافظة الليث ( قواكم الله يارجال الامن البواسل ) pic.twitter.com/jPH9h8GtHS — محمد بن جعيدⓂ (@hrh83631mmoomm8) May 4, 2020

وأتم الغامدي "تم إلقاء القبض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة".