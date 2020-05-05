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    الممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي

    لماذا تم حذف مشهد محمد هنيدي من إعلان "فودافون" بعد فترة من عرضه؟

    © Photo / Facebook/ OfficialHenedy
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    الموضوع:
    رمضان 2020 (82)
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    فوجئ الجمهور بحذف مشهد الفنان المصري محمد هنيدي، من الإعلان الدعائي الخاص بشركة "فودافون" للإتصالات والشبكات المحمولة والذي تم عرضه في رمضان هذا العام.

    ونقل موقع "في الفن" عن مصدر داخل شركة فودافون مصر، قوله إن الإعلان معتمد على فكرة cut-downs أو تخفيض عدد المشاهد تدريجياً خلال الشهر.

    وأضاف المصدر انه "يترتب على هذه الفكرة قطع جزء من الإعلان كل فترة وعودة جزء آخر، وهذا تسب في عدم وجود مشاهد هنيدي".

    الفنانان المصريان أحمد السقا ومحمد هنيدي
    © AFP 2020 / AMRO MARAGHI
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    وأوضح المصدر أن "هذا سيحدث مع باقي النجوم وستعود مشاهد هنيدي وتختفي مشاهد نجوم آخرين".

    وأشار إلى أن ذلك "يحدث هذا على شاشة التلفزيون فقط، أما باقي منصات مواقع التواصل الاجتماعي فيوجد الإعلان كاملاً".

    يذكر أن آخر أعمال هنيدي الفنية مسلسل "أرض النفاق" عرض في رمضان 2018 والذي لعب بطولته مع هنا شيحة ودلال عبد العزيز وسامي ‏مغاوري ‏ومحمد ثروت وليلى عز العرب وسلوى محمد علي ومحمد محمود، سيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج ماندو العدل‎.‎

    وتدور أحداث المسلسل حول عامل محدود الدخل من عُمال الإنارة في حي اسمه "مسعود"، حيث يعيش العامل حياة بائسة ودخله لا يكفي معيشته، وكان دومًا ما يواجه خلافات مع زوجته "جميلة" وحماته اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلاً لبيع "الكُسكُسّي"، وفي يوم من الأيام تستدرجه الحياة ليتعرف على "دكتور ماضي" الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا ليكتشف معها حياة جديدة بشخصيات جديدة وأخلاق مستعارة.

    الموضوع:
    رمضان 2020 (82)

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    الكلمات الدلالية:
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