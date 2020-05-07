طباخ شهير يكشف سر تحضير وجبة بطاطا مهروسة مثالية

ويبدأ نيكسون بوضع قدر من الماء المملح على النار، وتقشير البطاطا أثناء التسخين ووضع القشرة جانبا، سيحتاجها لاحقًا. وقال إنه يجب تقطيع البطاطا إلى نصفين وطهيها لمدة 12-15 دقيقة. ثم يقوم الطباخ بهرس البطاطا بعد تصفيتها من الماء، ويضيف الملح والفلفل الأبيض والزبدة الناعمة ويمزج كل شيء جيدًا، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميرور".

وأهم خطوة هي تحضير الحليب، حيث يصبه نيكسون في قدر، ويضعه على نار قوية ويضيف إليه قشرة البطاطا. وفي ذلك، برأيه، يكمن سر مثالية الطبق. ويوصي الطاهي، بتدفئة الحليب لمدة دقيقتين حتى يتم تشبعه بطعم القشرة. وبعد ذلك، يجب تصفية الحليب وإضافته إلى البطاطا المهروسة.

وتعتبر البطاطا من الأطعمة المليئة بالطاقة، لكن ذلك يعتمد على طريقة تحضيرها، فكل 100 غرام من البطاطا تحتوي على 80 سعرة حرارية، لتصل إلى 450 سعرة حرارية في حال قليها.

وعلى البعض الانتباه من نتاول البطاطا، حيث قالت أخصائية غذائية: "من الأفضل رفض هذا المنتج للأشخاص الذين لديهم نمط حياة هادئ وبالأخص أولئك الذين لا يمارسون الرياضة وقليلا ما يتحركون بالمجمل، وفي حال أرادوا أكل البطاطا من الأفضل تناولها دون تقشير جلدتها".