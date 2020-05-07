الإمارات... إنقاذ قطة من الموت في حريق برج بالشارقة

وظلت صاحبة القطة تصرخ حتى انتبه لها عناصر الدفاع المدني، وبسؤالها تم التوجه إلى الطابق وإنقاذ القطة التي كادت تحترق أو تموت مختنقة.
وتعليقا على الحادث، قال العقيد سامي النقبي مدير الدفاع المدني في الشارقة، إن مهمة فرق الدفاع المدني تقوم على رسالة إنسانية نبيلة وهادفة، تهدف الى حماية مكتسبات الوطن والحفاظ على أمنه وأمن مجتمعه.
#مدني_الشارقة ينقذ قطة من الموت في حريق برج النهدة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 6, 2020
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وأضاف النقبي "رجل الدفاع المدني يحمل رسالة تجعله قريبا من نبض الناس وآلامهم، حيث يعمل في ظروف صعبة وتحت ضغوطات شديدة الصعوبة، لكنه تمكن من اجتيازها بفضل التمارين والتدريبات العالية التي يتلقاها من فترة إلى أخرى، فمكنته من تحمل الحرارة العالية والدخان الكثيف وكيفية التعامل معه".
وأتم النقبي "عقب الانتهاء من المهام يشعرون بالرضا النفسي عن ذواتهم لأنهم في كل يوم يقدمون خدمات جليلة لمجتمعهم".
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