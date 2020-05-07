أغرب اسم في التاريخ... السلطات تمنع مليونيرا أمريكيا من إطلاقه على ابنه

وبحسب صحيفة "ذا صن"، قد لا يتمكن الزوجان من تسجيل ابنهما بعد أن واجهتهما عقبة قانونية حول طبيعة الاسم الذي يجب أن يطلق على مواطني ولاية كاليفورنيا، حيث ولد الطفل.

ونوه المشرف في مكتب السجلات التابع لوزارة الصحة العامة في لوس أنجلوس، إلى أن هذا الاسم مخالف للقانون في كاليفورنيا، حيث لا يمكن إدراج رموز أو رسوم في الاسم.

وكان المليونير الأمريكي الشهير قد قرر تسمية ابنه بالرمز "X Æ A-12"، الذي أثار استغراب الكثير من متابعي المليونير الشهير.

وغردت زوجة المليونير المغنية الكندية غرايمز (32 عام) على "تويتر"، مؤكدة أن اسم مولودها الجديد هو "X Æ A-12".

وشرحت المغنية معاني الرموز بتغريدتها "X ، المتغير المجهول. Æ وهو الحب أو الذكاء الاصطناعي. A-12 وهي طائرتنا المفضلة. وحرف A كناية عن أغنيتي المفضلة (Archangel)".

وعندما سأل أحد المعجبين عن صحة الطفل، أجابت الزوجة "هو سعيد وبصحة جيدة ولطيف جدا".

وينص القانون على أن الأسماء يجب أن تتضمن 26 حرفًا من الأبجدية الإنجليزية فقط، لكن الاسم الذي اختاره الأبوان لا يفي بهذه المعايير، حيث يحتوي على حرفين فقط.