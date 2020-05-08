حسن شاكوش يكشف حقيقة تهديده لاعب فريق بيراميدز بالقتل

أكد المطرب الشعبي المصري حسن شاكوش، أن كل ما تناولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، حول تورطه في قضية تهديد لاعب بيراميدز المصري عمر جابر وزوجته وأولاده بالقتل، غير صحيح على الإطلاق.

وقال شاكوش في تصريح لموقع "النهار"، إن "كل هذا الكلام عبارة عن شائعات غير صحيحة".

وأضاف "عمر جابر صديقي وأخي ولا توجد مشاكل بيننا، والمشكلة ليس لدي دخل بها، فأنا واسطة خير".

وتابع "عمر من قبل أهداني فانلة المنتخب المصري بتوقيعه، وأنا غنيت له أكثر من مرة".

وفي السياق، كشفت تحقيقات نيابة العجوزة تفاصيل جديدة في اتهام صديقي اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق ونادي بيراميدز الحالي، بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وخطف أطفالهم لامتناعه عن دفع أموال لهما.

وأكد جابر، أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين منذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه خاصة وأنه اصبح ميسور الحال.

وأضاف اللاعب في بلاغه أنه وبعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، الا أن المتهمان لم يقنعا بذلك، فطلبا المزيد من الأموال، فرفض اللاعب وبدأت الأمور تتصاعد.

ووفقا لموقع "مصراوي"، تضمن بلاغ اللاعب أن المطرب الشعبي حسن شاكوش، توجه بصحبة المتهمين إلى منزله بالمهندسين، رغبة في لقاءه، وأن شاكوش التقط صورة سيلفي بصحبة المتهمين وأرسلها عبر تطبيق الواتس آب للاعب، مصحوبة برسالة صوتية يؤكد فيها أنهم علموا أنه ترك منزله بالمهندسين، وانتقل للعيش بفيلا في الشيخ زايد وأنه كان يرغب في لقائه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول دور المطرب شاكوش في الواقعة بعدما أرفق اللاعب الصور والمحادثات التي أرسلها له عبر "واتسآب" بالمحضر.