"أسطورة الموسيقى" بوب ديلان يعود بألبوم جديد بعد غياب 8 سنوات

وبحسب بيان مختصر عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، صدر اليوم الجمعة، فإن الألبوم الجديد يحمل اسم "Rough and Rowdy Ways"، وسيتم طرحه للجمهور في 19 يونيو/ حزيران المقبل، بحسب وكالة "رويترز".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن الألبوم الجديد.

ويعتبر بوب ديلان (78 عاما) واحدا من أكثر كتاب الأغاني تأثيرا في العالم، ومعبرا عن جيل من الأغنيات التي اتسمت بروح التمرد والاستقلال في ستينيات القرن الماضي، ونال ديلان جائزة "نوبل" للآداب في عام 2016.

من ناحية أخرى، عرضت دار "سوذبيز" للمزادات، الثلاثاء الماضي، مخطوطة للبيع تعود لعام 1966 كتب عليها بوب ديلان في شبابه كلمات أغنية من ألبومه "بلوند أون بلوند"، بالإضافة إلى أغنية أخرى قرر لاحقا عدم استكمالها.

وتظهر اللوحة الورقية تأملات إبداعية للمغني الأمريكي وهو يصيغ أغنية (Most Likely You Go Your Way) "على الأرجح أنت تسير على طريقتك"، إحدى أكثر أغاني الألبوم التي لا تنسى.

ومع ذلك، فإن ما يجعل المخطوطة مثيرة للاهتمام بشكل خاص، هو وجود أغنية ثانية لم تكتمل جرى كتابة ما يزيد على 12 سطرا منها في النصف العلوي من المخطوطة، ويحتوي ذلك الجزء على تكرار لعبارة "الركض مع الشيطان"، قبل أن ينتهي بكلمات متقطعة من قبيل "أنا وأنت فقط.. بعيدا عن المنزل".

وتتراوح قيمة المخطوطة بين 15000 و19000 دولار أمريكي، وستكون متاحة للمزايدة عبر شبكة الإنترنت حتى 12 مايو/ أيار الجاري.