سيناريست شهير: محمد صبحي صفر كبير من دون لينين الرملي

انضم الشاعر والسيناريست المصري، أيمن بهجت قمر، إلى رأي الممثل صبري فواز في عدم حبه للفنان محمد صبحي.

وأكد قمر في دفاعه عن فواز من الهجوم الذي تعرض له بسبب تصريحاته المتلفزة أمس السبت، أن محمد صبحي ليس نبيا وأنه غير معصوم من الانتقاد.

وكتب في تعليق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "محمد صبحي ليس نبيا، أي حد في العالم يُنتقد.. أنا أيضا لا أحب محمد صبحي بدون لينين الرملي.. بالنسبة لي هو بدون لينين صفر كبير".

كما أوضح أيمن بهجت قمر في منشور له، اليوم الأحد، أن رأيه السابق جاء في صفحة خاصه عند صديق، ثم كرر أنه غير مقتنع بمحمد صبحي كممثل من دون المؤلف الراحل لينين الرملي.

وأردف: "بالنسبة لي تجربة صبحي هي لينين وغير كده لا اللهم إلا قليل من الأعمال وله كل احترام أكيد".

وتعاون محمد صبحي مع المؤلف الراحل لينين الرملي في العديد من الأعمال المسرحية الناجحة، منها "الهمجي" و"تخاريف" و"انتهى الدرس يا غبي" و"وجهة نظر" و"بالعربي الفصيح".

وكان صبري فواز صرح في حلقة أمس السبت من برنامج "شيخ الحارة والجريئة" أنه لا يحب محمد صبحي سواء على مستوى الفني أو الإنساني.

وعندما سئل فواز في البرنامج عن سبب عدم حبه لمحمد صبحي، أجاب أن ذلك يعود إلى تصرفات صدرت منه تجاه بعض الزملاء لم تعجبه، إلى جانب مواقف شهدها بنفسه، دون أن يتطرق لها.