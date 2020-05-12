ياسر جلال يكشف عن الميزة في مسلسل "الفتوة"

كشف الفنان المصري، ياسر جلال، عن ميزة مسلسله التلفزيون "الفتوة"، الذي يلعب بطولته خلال شهر رمضان، بينما أكد أن الشخصية التي يجسدها في أحداثه أرهقته.

واعتبر جلال أن المسلسل "فرصة للتعرف على الماضي، وكذلك العادات والتقاليد، والشخص الذي يراعي الأصول والواجب ويدافع عن الأشخاص المساكين، إلى جانب النموذج المشرف للمصري الذي ينتمي للحارة المصرية كي يكون قدوة للناس"، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وأضاف أن "الشخصيات التي تقدم في حقبة مختلفة مثل "حسن الجبالي" في مسلسل "الفتوة" تكون مرهقة أكثر من الشخصيات العادية التي تقدم في عمل معاصر، وذلك لأنها تحتاج لتحضيرات في الملابس وكذلك طريقة التعامل مع الإكسسوارات، وأيضا التدريب على وسائل المواصلات في ذلك الوقت سواء كان خيلا أو استخدام "النبوت".

ولم يخف ياسر جلال حبه لتقديم أدوار الحركة على الشاشة الصغيرة، وذلك لأنه يعتبر أن "الأكشن" عنصرا من عناصر جذب المشاهدين.

ولفت إلى أنه في سبيل إتقانه لمشاهد الحركة حرص على ممارسة الرياضة بشكل كبير والتدرب على استخدام "النبوت" قبل بدء التصوير، وهو الأمر الذي لم يكن سهلا بالنسبة له.

وتدور أحداث مسلسل "الفتوة" في حي الجمالية قبل 100 عام، من خلال شخصية الفتوة والأفراد المحيطين بها الذي يفرضون أتاوات على أهل الحارة.

والمسلسل من بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ومي عمر ونجلاء بدر ورياض الخولي وأحمد خليل، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.