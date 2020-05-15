بعد استشهاده في "الاختيار"... ممثل مصري يوجه رسالة إلى أمير كرارة

وجه الممثل المصري، أحمد صلاح حسني، رسالة إلى بطل المسلسل المصري "الاختيار"، أمير كرارة، وذلك بعد استشهاده في حلقة أمس الخميس.

وغرد حسني عبر حسابه على موقع "تويتر": "‏بكون دائما سعيد بالتواجد مع كرارة.. الأخ، الاختيار‎، منسي، رامي حسنين".

​وطالب أحمد صلاح حسني بتقديم المزيد من الأعمال الوطنية في الدراما مثل مسلسل "الاختيار"، موضحا: "الأعمال الوطنية لا بد أن تستمر لتعليم الأجيال القادمة من هم أعداء الوطن وأعداء كل الوطن العربي لازم الأجيال القادمه تعرف قيمه مصر عشان ينقلوا نفس المعلومة لأبنائهم وأحفادهم حتى آخر يوم على الأرض".

الاعمال الوطنيه لابد ان تستمر لتعليم الأجيال القادمه من هم اعداء الوطن واعداء كل الوطن العربي لازم الأجيال القادمه تعرف قيمه مصر عشان ينقلوا نفس المعلومه لابنائهم وأحفادهم حتي اخر يوم علي الارض ... #مصر #الوطن_العربي #شهداء_الوطن #الوحده_العربيه — Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) May 15, 2020

وجسد أحمد صلاح حسني فى مسلسل "الاختيار" شخصية البطل الشهيد العقيد رامي حسنين، وهو القائد السابق للكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، ليتولى الشهيد أحمد المنسي قيادة الكتيبة من بعده.

وعبر حسابه على "تويتر"، علق أمير كرارة على استشهاد العقيد رامي حسنين: "رامي حسنين ده كنز، كان قائد زي الكتاب ما بيقول، كان ينفعنا لما نبقي مع العدو وش لوش، خسارة روحه تروح علي شوية عيال مستخبية".

رامي حسنين ده كنز كان قائد زي الكتاب ما بيقول، كان ينفعنا لما نبقي مع العدو وش لوش، خسارة روحه تروح علي شوية عيال مستخبية 💔#الاختيار pic.twitter.com/2pVOls13pD — Amir Karara (@AmirKarara) May 14, 2020

​مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي قتل فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.