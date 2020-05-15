صورة جديدة تجمع ياسمين صبري مع أحمد أبو هشيمة... ماذا كانا يفعلان قبل إفطار رمضان

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة تجمع بين الممثلة المصرية ياسمين صبري، وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ويظهر أبو هشيمة مع ياسمين صبري وهما يتجولان على كورنيش الإسكندرية قبل ساعات من موعد الإفطار في رمضان، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

​واحتفل رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، يوم الجمعة 17 أبريل/ نيسان، بعقد قرانه على ياسمين صبري، وأقيم الاحتفال في أجواء خاصة، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، وذلك التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

وتشارك ياسمين صبري في موسم رمضان 2020 بمسلسل "فرصة ثانية"، إلى جانب أحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد ودياب ومحمود البزاوي وأشرف زكي وهبة عبد الغني وابتهال الصريطي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

وتدور أحداث المسلسل حول "ملك" التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها.