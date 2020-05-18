شاهد... أبطال مسلسل "بـ 100 وش" يرقصون على أغنية مهرجانات

مع قرب انتهاء عرض حلقاته في شهر رمضان، قرر أبطال مسلسل "بـ 100 وش" توديع مشاهديه بهدية، وهي عبارة عن أغنية على طريقة فيديو كليب.

ويظهر كل أفراد "عصابة عمر وسكر" في كليب مصور لأغنية المهرجانات الشعبية "مليونير مليونير"، وهي الخاصة بتتر بداية ونهاية المسلسل، وهي من غناء فرقة "المدفعجية".

ويداعب أبطال المسلسل المشاهدين بظهور بعضهم في الكليب المصور وهم يرددون جمل شهيرة لهم، مثل "Hey Sugar" لآسر ياسين التي يغازل بها حبيبته "سكر"، و"أنا بقالي 14 يوم نايمة في الشارع لا لي حبيب ولا قريب" لشخصية "نجلاء" التي تجسدها لممثلة دنيا ماهر.

وتدور أحداث مسلسل "بـ 100 وش" حول مجموعة من النصابين المحترفين الذين يمارسون عمليات نصب متعددة من أجل تحقيق أحلامهم بالثراء.

ومسلسل بـ"100 وش" من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ومن بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي ودنيا ماهر وسلوى محمد علي وحنان يوسف، ومن إنتاج شركة "العدل جروب".