آسر ياسين يوجه إنذرا لرامز جلال بعد "مقلب الشلال"

علق الممثل المصري، آسر ياسين، على وقوعه ضحية في حلقة اليوم الخميس من برنامج المقالب "رامز في الشلال".

وأنذر ياسين مقدم البرنامج، رامز جلال، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قائلا له: "لم أحب أبدا أن يدبر لي مقلب مثل هذه المرة.. حقيقي استمتعت ولكن المرة القادمة لن تعدي على خير يا رامز".

عمري ما حبيت يتعمل مقلب فيا زي المرة ديه..حقيقي اتبسطت واستمتعت بس برده المرة جاية مش هتعدي علي خير يا @ramezgalal 👮‍♀️ https://t.co/5JluSGQiEq — Asser Yassin (@AsserYassin) May 16, 2019

​وصدر رد فعل غير متوقع من الممثل المصري، آسر ياسين، تجاه غوريلا برنامج المقالب "رامز في الشلال"، وذلك في حلقة اليوم الخميس.

وأظهر ياسين على غير المتوقع شجاعة أمام الفيل في البرنامج، إذ أدار حديثا معه، وكذلك أمام الغوريلا التي ظهرت له بعد خروجه من الشلال.

© AFP 2019 / AMR AHMAD بالفيديو... رد فعل غير متوقع من آسر ياسين أمام غوريلا "رامز في الشلال"

وكان آسر ياسين متماسكا أمام الغوريلا، وطلب من فريق البرنامج المرافق له أن يحافظوا على هدوئهم أمامها، كي لا تهاجمهم.

تدور فكرة برنامج "رامز في الشلال" حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يزيد من فزعه وخوفه.

واستضاف رامز جلال في برنامجه "رامز في الشلال"، المطرب المصري مصطفى حجاج، ونجم نادي الزمالك المصري لكرة القدم، فرجاني ساسي، والممثلة المصرية، شيماء سيف، واللاعب المصري المعتزل، رضا عبد العال، والمطرب اللبناني، وائل جسار، والفنانة المصرية، فيفي عبده.