دب ينقلب على ظهره أثناء الاستحمام... شاهد ماذا حدث... فيديو

تعشق بعض الحيوانات المتعة على غرار كثير من البشر، لكن لحظة المتعة تتخللها مواقف صعبة في بعض الأحيان.

وتعد الدببة من الحيوانات، التي تتميز بكبر حجمها، ورغم ذلك فإنها تعشق اللعب في الماء مثل كثير من الحيوانات.

Bear has the time of its life taking a dip in the pool pic.twitter.com/5EZLVGL6O6 — The Sun (@TheSun) May 19, 2020

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو، قالت إنه لدب يسبح داخل إناء ضخم مليء بالماء، لكنه ينقلب على ظهره أثناء الاستحمام ليجد صعوبة كبيرة في الجلوس مرة أخرى.

ويبدو الدب وهو يقوم بمحاولات عدة ليعاود الجلوس أو الوقوف على أقدامه داخل الوعاء الكبير الذي يستحم بداخله، قبل أن ينجح في ذلك في نهاية المطاف.