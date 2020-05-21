حلم الطفولة داخل منزل سحري... فيديو

يراود كل طفل الكثير من الأحلام، التي يطلق فيها العنان لتخيلاته، وربما يحقق بعضها بينما تبقى أخرى مجرد أحلام.

ويعد المنزل السحري واحد من أحلام كل طفل يريد أن يعيش المغامرة، التي تجعله قادرا على الانتقال إلى عالم خيالي يبدأه بلمسة على باب سحري.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو، لمنزل يشبه المنازل السحرية، تعتمد فكرته على وجود باب سحري، على شكل مكتبة تقوم الطفلة بوضع يدها خلف إحدى الكتب لتفتح الباب وتنزل إلى سلم يشبه السرداب.

Every house needs one of these... pic.twitter.com/bIDoZoiaoj — The Sun (@TheSun) May 21, 2020

ويوضح الفيديو كيف يمكن استخدام هذا السلم للوصول إلى غرفة مليئة بالأشياء القيمة أسفل المنزل، حيث لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة هذا السرداب ومن يملكون سر الوصول إليه.