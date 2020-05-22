بمقطع مضحك... أبطال مسلسل "بـ 100 وش" ينتهون من تصوير حلقاته

أعلن أبطال مسلسل "بـ 100 وش"، اليوم الجمعة، الانتهاء من تصوير حلقاته، وهو الذي يعرض خلال شهر رمضان، ومن بطولة نيللي كريم وآسر ياسين.

وشاركت الفنانة نيللي كريم مقطعا مصورا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، عبارة عن مشهد يضم شخصيتها في أحداث المسلسل "سكر" و"عمر" الذي يجسده الفنان آسر ياسين، الذي يقول لها: "Hey Sugar" لترد عليه "Hey Omar"، ثم يظهر الممثل إسلام إبراهيم بينهما ويقول "فركش" قبل أن يضحكوا جميعا.

وفي ذات السياق، شارك الممثل مصطفى درويش، والذي يجسد دور "فتحي" في أحداث المسلسل، مقطعا مصورا لانتهاء التصوير عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، يظهر فيه العاملون فى المسلسل وهم يرقصون على أغنية تتر العمل "مليونير".

View this post on Instagram فركش ب١٠٠_وش 💪💪💪💪💪💪💪👏👏 A post shared by Mostafa darwish مصطفي درويش (@mostafa.darwish.official) on May 21, 2020 at 10:57pm PDT

وتدور أحداث مسلسل "بـ 100 وش" حول مجموعة من النصابين المحترفين الذين يمارسون عمليات نصب متعددة من أجل تحقيق أحلامهم بالثراء.

ومسلسل "بـ 100 وش" من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ومن بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي ودنيا ماهر وسلوى محمد علي وحنان يوسف، ومن إنتاج شركة "العدل جروب".