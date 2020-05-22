تفاصيل أول حفل "أونلاين" لنانسي عجرم

تحيي المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، أول حفل غنائي لها "أونلاين" دون جمهور بسبب فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بمناسبة عيد الفطر.

وسيقام الحفل في موقع خاص بمدينة بيروت، يوم الثلاثاء المقبل 26 مايو/ أيار الجاري، وسيذاع على الهواء مباشرة عبر القناة الرسمية لنانسي عجرم على موقع "يوتيوب" للفيديوهات، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

وتسعى نانسي عجرم من خلال الحفل إلى نشر رسالة حب وأمل وتكافل، كما أنها تتيح الفرصة لتسليط الضوء على الجهود الإنسانية لمساعدة العائلات في لبنان والعالم للتعامل مع الضغوطات الاقتصادية والتحديات الأخرى التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يذكر أن أن نانسي عجرم صرحت لبرنامج "منّا وجر"، المذاع على فضائية "إم تي في" اللبنانية، في شهر مارس/ آذار، أنها لا تستطيع تقديم حفلات غنائية دون جمهوره عبر شبكة الإنترنت، "لأنها ملتزمة بقرارات العزل الاجتماعي، ومثل هذه الحفلات ستجمعها مع فرقتها في مكان واحد وهذا ليس في الصالح العام"، بحسب رأيها.

يشار إلى أن نانسي عجرم احتفلت في الأيام الماضية بعيد ميلادها، وتحديدا في 16 مايو.

وكان آخر ظهور فني لنانسي عجرم في أغنية "العمر"، التي غنتها لمسلسل التلفزيوني "سكر زيادة" من بطولة نبيلة عبيد ونادية الجندي ومن إخراج وائل إحسان.