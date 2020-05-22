داعية إسلامي يكشف كواليس وفاة صالح كامل... فيديو

كشف الداعية الإسلامي المصري، الشيخ خالد الجندي، عن كواليس وفاة رجل الأعمال السعودي، الشيخ صالح كامل، الذي توفي الاثنين الماضي.

وأشار الجندي في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، إلى أن الراحل صالح كامل توفي أثناء أدائه صلاة التراويح.

وقال عن الشيخ صالح كامل: "هو سعودي مصري، لا يقل مصرية عن أي مصري في بلدنا، وكان يحب الفقراء فيها، وكان يصل الرحم ويود العلماء، ما رأيت منه إلا كل الخير، ومن بركاته أنه مات وهو يؤدي صلاة التراويح أمس راكعا ساجدا بين يدي الله فانتقل إلى رحمته".

وشيعت جنازة الشيخ صالح كامل، الثلاثاء الماضي، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، ووري جثمانه الثرى في مقبرة المعلاة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

صالح كامل من مواليد مكة (1941) ونال شهادة بكالوريوس التجارة في الرياض، وهو أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام من خلال شبكة أرت (ART)، راديو وتلفزيون العرب، بالإضافة إلى استثماراته في العديد من المجالات.

كانت بداية الشيخ صالح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية، ثم عمل لمدة 10 سنوات في وزارة المالية كمستشار مالي.

ترك الشيخ صالح العمل في الحكومة السعودية واتجه للأعمال الخاصة حيث أسس شركته العملاقة "دلة بركة القابضة" عام 1969 التي تملك استثمارات في عدة مجالات داخل السعودية وخارجها مثل مصر وكثير من دول العالم.

تم تصنيف رجل الأعمال السعودي صالح كامل في أكثر من تصنيف لموقع فوربس كأحد أثرياء العرب وتقدر ثروته بعدة مليارات من الدولارت.

وآخر زوجات صالح كامل هي الممثلة المصرية صفاء أبو السعود، التي عملت لسنوات في قنوات "ART"، وأنجب منها ثلاثة أبناء وله أبناء من زواج سابق.

كان الشيخ صالح أيضا من ضمن الشخصيات السعودية التي قامت السلطات السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بتوقيفها على خلفية قضايا فساد، قبل أن يتم الإفراج عنه بتسويات مع الحكومة السعودية واللجنة التي كان يترأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.