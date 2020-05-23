مشهد عاطفي تحت الماء... فيديو

يعد الغوص من الرياضات التي تسمح لصاحبها باستكشاف بيئات لا يصل إليها غالبية الناس، خاصة فيما يتعلق بأنشطة الكائنات البحرية تحت الماء.

ورغم أن غالبية المشاهد التي يتم ترصدها تكون لأسماك ضخمة تهاجم غواصين أو تهاجم كائنات أخرى، إلا أن هناك جانب آخر لحياة الكائنات البحرية تحت الماء، وهو الجانب العاطفي في حياتها.

Sealed with a kiss pic.twitter.com/rta1UlY7eQ — The Sun (@TheSun) May 23, 2020

ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، لقطات تم تصويرها تحت الماء لاثنين من الكائنات البحرية، في مشهد عاطفي يتبادلان فيه القبلات.

ويظهر هذا الفيديو، زاوية مختلفة لحياة الكائنات البحرية، التي يكون لها طقوس خاصة في التكاثر والإنجاب.