كلب مخلص لا يزال ينتظر صاحبه المتوفى بكورونا على باب مشفى ووهان منذ 3 أشهر... صور

جلس كلب داخل بهو أحد مستشفيات مدينة ووهان الصينية منبع فيروس كورونا، لمدة 3 أشهر بانتظار صاحبه الذي توفي في المستشفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووصل الكلب الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، مع صاحبه المسن إلى مستشفى ووهان في ذروة أزمة تفشي وباء فيروس كورونا في شهر فبراير/ شباط الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

Loyal #dog waits at a #Wuhan hospital for 3 months after his owner dies from covid-19

7-yo dog Xiao Bao waited patiently for his owner at Wuhan hospital.Staff at Wuhan Taikang Hospital fed Xiao Bao

Xiao's owner died 5 days after being admitted pic.twitter.com/H31Ls2Dsrh — Hans Solo (@thandojo) May 26, 2020

​وذكرت الصحيفة أن الرجل توفي بعد خمسة أيام فقط من دخول المستشفى، لكن الكلب رفض المغادرة وفقاً لما أكده منظف المستشفى تشو يوتشن، وظل الكلب منتظرا صاحبه في بهو المستشفى لأكثر من ثلاثة أشهر، غير مدرك أنه لن يعود.

في البداية، كان الأطباء والممرضات يقومون بإطعام الكلب، إلا أنه في 13 أبريل/ نيسان، وبعد أن رفعت ووهان قيودها على الإغلاق وتم فتح المتجر الخاص بالمستشفى، تولت صاحبة المتجر وو كويفن رعاية الكلب وتقديم الطعام له.

وقالت وو: "لاحظت أول مرة الكلب الصغير عندما عدت إلى العمل في منتصف أبريل. وقررت أن أطلق عليه اسم "الكنز الصغير".

وأضافت وو: "قالوا لي إن صاحب الكلب، وهو رجل مسن، توفي نتيجة إصابته بكورونا، لكن الكلب لم يكن يعلم وظل في المستشفى يبحث عنه، لم يغادر المستشفى قط، كان موقفه مؤثراً بشكل لا يصدق، إنه مخلص للغاية".

وأشارت وو إلى أنهم حاولوا عدة مرات ترك الكلب عمداً في مكان بعيد، إلا أنه كان في كل مرة يعود إلى المستشفى مرة أخرى وينتظر بصبر عودة مالكه.

إلا أنه في يوم 20 مايو/ أيار، تلقى الأطباء والممرضات عدداً من الشكاوى من المرضى بشأن وجود الكلب في المشفى، فقرروا الاتصال بجمعية ووهان لحماية الحيوانات الصغيرة، التي أخذ أعضاؤها الكلب وقاموا بتعقيمه ورعايته.

وتعد ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة 346188 شخصاً وأصاب أكثر من 5.5 مليون حالة حول العالم.