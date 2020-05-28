رصد أصوات مرعبة على مشارف مدينة أمريكية... فيديو

تعد الذئاب من الحيوانات المفترسة، التي تمتلك قدرة كبيرة على الفتك بأعدائها، إضافة إلى أصواتها المرعبة، التي تعد بمثابة إنذار لفرائسها.

وعلى خلاف حيوانات مفترسة أخرى، تعرف الذئاب البرية بعوائها المخيف الذي يمكن سماعه في المناطق البرية، وقت المساء أو في الصباح الباكر.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، مقطع فيديو، قالت إنه لاثنين من الذئاب يصدران أصواتا مرعبة على مشارف مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، مشيرة إلى أن بعض المواطنيين استطاع تصوير تلك اللحظات المخيفة.

ويرصد الفيديو الذئبين وهما يتحركان على تبة عالية تطل على أحد أطراف المدينة، ويقومان بإصدار أصوات مخيفة، في وقت المساء.