محمد منير يثير مشاعر معجبيه ببكائه في حفله بدون جمهور... فيديو

أثار المطرب المصري، محمد منير، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الجمعة، بعد انهيار دموعه خلال حفله الغنائي المباشر بدون جمهور الذي أحياه بمناسبة عيد الفطر.

ولم يتمالك منير دموعه خلال أداء أغنيته الشهيرة "حدوتة مصرية"، وهي اللقطة التي تداولها مستخدمو مواقع التوصل على نطاق واسع.

بكاء محمد منير في حدوتة مصريه pic.twitter.com/gIZCoRBQcT — 奥马尔 (@Escapesuicide0) May 29, 2020

كما حرص المطرب المصري في الحفل على طمأنة جمهوره ومحبيه بشأن العملية الجراحية الذى أجراها في مفصل الحوض، وذلك بالوقوف أمام الكاميرا على كلتا قدميه لكي يؤكد لهم أنه بصحة جيدة.

وأجرى المطرب محمد منير، عملية دقيقة في العظام، بأحد المراكز الطبية في القاهرة.

وأفاد موقع "بوابة الأخبار" أن الكينج محمد منير، أجرى جراحة دقيقة في العظام، وكللت بالنجاح التام في أحد المراكز الطبية الكبرى في القاهرة.

وأحيا محمد منير حفله الغنائي اليوم من منزله عبر قناة إحدى شركات الاتصالات في مصر على موقع "يوتيوب" 90 دقيقة، ويشارك فيه المطربتان دينا الوديدي ونوران أبو طالب.

يشار إلى العديد من نجوم الغناء في العالم العربي أحيوا حفلات بدون جمهور عبر شبكة الإنترنت بمناسبة عيد الفطر، مثل نانسي عجرم ومحمد عبده وماجد المهندس ونجوى كرم.