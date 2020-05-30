ما فعله الممثل الأمريكي دينزل واشنطن خلال اعتقال رجل أسود يثير ردود فعل هائلة... فيديو

أثار مقطع فيديو للممثل الأمريكي الشهير دينزل واشنطن، ردود فعل هائلة بعدما تدخل خلال عملية اعتقال الشرطة الأمريكية لرجل من ذوي البشرة السمراء، وجعلها تسير بسلام.

ويتزامن نشر الفيديو مع موجة احتجاجات تفجرت في ولايات عدة عقب قتل الشرطة لرجل أسمر البشرة أثناء اعتقاله.

ويظهر واشنطن في الفيديو وهو يتحدث إلى رجل أسمر البشرة كان فردا شرطة يهمان باعتقاله، وبعد نقاش تم اعتقال الرجل دون أي عنف أو مقاومة.

Denzel Washington saw a commotion in West Hollywood with cops and an unarmed distressed homeless man. He got out of his car and served as a barrier between the man and the police — helping to diffuse a tense situation. This man was arrested safely.🌎❤️ pic.twitter.com/4UyYdX1vT6 — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) May 28, 2020

وبحسب صحيفة "يو إس توداي"، قال عنصر في الشرطة إن واشنطن ساعد الرجل المشرد ومنحه كمامة ليقيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وتمت المقارنة بين اعتقال هذا الرجل وبين اعتقال فلويد، الذي لقى مصرعه عقب اعتقاله بعنف ووضع شرطي ركبته على عنقه بشكل أدى لاختناقه.

Video circulating around of #DenzelWashington serving as a barrier between police & an unarmed homeless man. Jumped out of his car, fed the man, helped calm the situation for a calm arrest. That is what you call a hero! #GeorgeLloyd #denzel pic.twitter.com/lfaS8Zudxn — Tam Khan (@Tam_Khan) May 27, 2020

وتسبب مقتل فلويد في ارتفاع الأصوات داخل الولايات المتحدة للمطالبة بإحقاق العدل وبمعاملة أفضل للمواطنين من أصحاب البشرة السمراء.