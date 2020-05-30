منصة "زووم" تعد بنظام "مأجور" لتشفير مكالمات

أعلنت شركة "زووم" لمؤتمرات الفيديو عن خططها لتعزيز نظلم تشفير مكالمات الفيديو للعملاء والمؤسسات، مثل المدارس، مع استثناء المستهلكين الذين يستخدمون الحسابات المجانية.

وأكد المستشار الأمني للشركة، أليكس ستاموس، عبر الموقع الرسمي للشركة أن الخطة عرضة للتغيير، "ولم يتضح بعد أي المنظمات غير الربحية قد يكون مؤهلًا للحصول على حسابات تسمح باجتماعات فيديو أكثر أمانًا".

وقال ستاموس: "في الوقت نفسه الذي تحاول فيه (Zoom) تحسين الأمان، فإنها تعمل أيضًا على ترقية ثقتها وأمانها بشكل ملحوظ، والخطة الحالية تشمل العملاء الذين يدفعون مقابل الاشتراك بالخدمة بالإضافة إلى حسابات المؤسسات التي تعرف المنصة من هم".

وأشار إلى أن التشفير الكامل لكل اجتماع سيجعل فريق الثقة والأمان في "زووم" "غير قادر على إضافة نفسه كمشارك في التجمعات لمعالجة إساءة الاستخدام في الوقت الفعلي.

يذكر أن منصة "زووم" كانت قد اجتذبت ملايين العملاء خلال انتشار وباء جائحة كورونا وبحسب خبراء الخصوصية فقد تواجه المنصة ضغوطًا جديدة من خلال توسعها الكبير في هذا المجال، وخاصة مع إدانة وزارة العدل للتشفير القوي.