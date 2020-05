غادة عبد الرازق تنشر صورة من كواليس أخر عمل لحسن حسنى

View this post on Instagram

الله يرحمك يا فنان ياعظيم يا محترم #حسن حسنى وكان لية الشرف الحمدلله ان اخر عمل ليك#مسلسل سلطانة المعز كان معانا فى رمضان الى نورتنا فية وزدتنا شرف هتفضل #الضحكة الحلوة الى كانت دايما بتسعدنا وانا لله وانا الية راجعون #الجنة باْذن الله ونعيمها 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻😞