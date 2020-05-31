المضيفون يحذرون من أسباب تمنع الركاب خلع أحذيتهم خلال الطيران

نصح المضيفون والطيارون المسافرين بعدم خلع أحذيتهم أثناء الرحلات الجوية وكشفوا بعض أسباب هذه التوصية.

وأشار مؤلف كتاب حول أمان الرحلات، بن شيروود، إلى أن 80 في المئة من جميع الحوادث تحدث خلال الدقائق الثلاث الأولى من الرحلة أو في الدقائق الثماني الأخيرة قبل الهبوط. في هذا الصدد، من الضروري أن يكون الراكب على استعداد للإخلاء السريع، والذي سيكون غير مريح للذين خلعوا أحذيتهم.

كما أوضحت مضيفة الخطوط الجوية القطرية، أن الأحذية المتكدسة في ممر صالون الطائرة يمكن أن تبطئ الإخلاء، بحسب ما نقله موقع "إكسبرس".

وأوصى طيار مجهول يعمل لدى شركة طيران كبيرة باختيار أحذية مريحة للرحلة، وقال: "فلا سمح الله أن تحدث حالة طارئة، وعليك أن تغادر طائرة محترقة أو التي هبطت في منطقة موحلة...".

وسمى موظفو شركات الطيران سببًا آخر يمنع المسافرين من خلع أحذيتهم أثناء الرحلة، حيث لاحظت مضيفة، "أرجوكم لا تذهبوا إلى الحمام حفاة الأقدام أبدًا، وأؤكد لكم، إن السائل الموجود على الأرض ليس ماء في معظم الحالات".