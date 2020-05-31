فيديو متداول... حسن حسني أشاد بدولة خليجية... ماذا قال عنها

وأشاد حسن حسني بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن من "يعيش فيها لن يعرف يعيش في غيرها ولا يرى سواها أبدا".
وجاء تصريح حسن حسني في أحد مشاهد فيلم "ضحي في أبوظبي"، الذي شارك في بطولته، وهو من إنتاج عام 2016.
كما جاء في نفس المقطع المصور المتداول حديث حسن حسني عن الإمارات على هامش مشاركته في الفيلم، وقال إن أبوظبي لديها جمائل وأفضال على الشعب المصري، وأن رئيس الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كانت لديه أفضال كثيرة على مصر".
#حسن_حسني: اللي يعيش في #الإمارات ما يعرفش يعيش في غيرهاhttps://t.co/m30gpCTedm#البيان_أربعون_عاما #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xTdmUqj0X3— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 30, 2020
وأعلنت وفاة الفنان المصري حسن حسني، في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 88 عاما.
ولد حسن حسني في 15 أكتوبر/تشرين الثاني 1931، بحي القلعة بالقاهرة، لأب مقاول، وتوفيت والدته وهو في سن السادسة.
ومن بين أبرز العلامات الفارقة في مشواره الفني: حزمني يا، رأفت الهجان، بوابة الحلواني، المغتصبون، المواطن مصري، القاتلة، السيد كاف، سارق الفرح، ناصر 56، لماضة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)