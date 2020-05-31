فيديو متداول... حسن حسني أشاد بدولة خليجية... ماذا قال عنها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للفنان المصري، حسن حسني، وهو يشيد بدولة خليجية.

وأشاد حسن حسني بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن من "يعيش فيها لن يعرف يعيش في غيرها ولا يرى سواها أبدا".

وجاء تصريح حسن حسني في أحد مشاهد فيلم "ضحي في أبوظبي"، الذي شارك في بطولته، وهو من إنتاج عام 2016.

كما جاء في نفس المقطع المصور المتداول حديث حسن حسني عن الإمارات على هامش مشاركته في الفيلم، وقال إن أبوظبي لديها جمائل وأفضال على الشعب المصري، وأن رئيس الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كانت لديه أفضال كثيرة على مصر".

​وأعلنت وفاة الفنان المصري حسن حسني، في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 88 عاما.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الراحل عبر صفحتها بموقع فيسبوك، وكتب عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير، حسني حسني، رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".

ولد حسن حسني في 15 أكتوبر/تشرين الثاني 1931، بحي القلعة بالقاهرة، لأب مقاول، وتوفيت والدته وهو في سن السادسة.

ومن بين أبرز العلامات الفارقة في مشواره الفني: حزمني يا، رأفت الهجان، بوابة الحلواني، المغتصبون، المواطن مصري، القاتلة، السيد كاف، سارق الفرح، ناصر 56، لماضة.