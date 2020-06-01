روجينا تتبرأ من استخدام مشاهد لها من "البرنس" للهجوم على دولة خليجية

أعلنت الممثلة المصرية، روجينا، تبرؤها من إعادة استخدام بعض مشاهد لشخصية "فدوى"، التي جسدتها في مسلسل "البرنس"، الذي عرض في شهر رمضان، للهجوم على دولة الكويت وشعبها.

وغردت روجينا، أمس الأحد، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أنا لست مسئولة عن استغلال مقاطع من مسلسل البرنس منسوبة لي ضد ‏شعب الكويت".

وتابعت: "أنا أحترم الكويت شعبا وحكومة وتربطني العديد من الصداقات المحترمة بالكويت".

​​وكانت روجينا صرحت لبرنامج "كل يوم" على فضائية "إكسترا نيوز" أنها أصيبت بالذهول وكان رد فعلها غريب، عندما أخبرها مخرج مسلسل "البرنس" محمد سامي أنها ستجسد شخصية تاجرة مخدرات في أحداثه.

وقالت إن محمد سامي لعب معها لعبة التحدي وأنه كان على ثقة كبيرة في موهبتها.

ومازحت "روجينا" الإعلامية بسمة وهبة، قائلة: "الناس بتحب فدوى قولي لي فدوى".

مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان والفنان أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، وتدور أحداثه حول عائلة "البرنس"، "رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان ويعمل سمكريا في ورشة والده يجد نفسه مسؤولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش، وزوج أخته "رأفت" أحمد فهيم.