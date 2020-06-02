كيف تفرق بين أعراض كورونا وأمراض القولون

تشير بعض الدراسات إلى أن مصابي فيروس كورونا المستجد، قد يواجهون بعض الأعراض، التي تتشابه مع تلك التي يعاني منها مرضى القولون، وهو ما يتطلب البحث عن طرق للتفريق بينهما.

يقول ديفيد روبين، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في جامعة شيكاغو، إنه لاحظ وجود مجموعة من أعراض كورونا، التي ترتبط بالجهاز الهضمي مثل الحمى والسعال الجاف، وأعراض التهاب الجهاز التنفسي مثل ضيق التنفس، والتعب العام، وآلام العضلات، وفقدان حاستي الشم والتذوق، بحسب موقع جامعة "ميتشيغان" الأمريكية.

وتشمل أعراض مشاكل الجهاز الهضمي، أو أمراض القولون، الشعور بألم من متوسط إلى حاد في البطن، وانتفاخ البطن (كثرة حركة الأمعاء)، والإسهال الشديد.

وللتفرقة بين أعراض كورونا والجهاز الهضمي، يجب العلم أن الإصابة بعدوى كورونا تكون مصحوبة بأعراض التهاب الجهاز التنفسي مع تنشيط حركة الأمعاء، رغم أن الأبحاث في هذا الشأن ما زالت قائمة.

ويرى الطبيب الأمريكي أنه حتى الآن لا توجد أدلة على أن مرضى القولون يمكن أن يكونوا عرضة لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 6.3 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 376ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.