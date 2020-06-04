لإنقاص الوزن... 5 أطعمة يجب تناولها في وجبة الإفطار

من المعروف أن وجبة الإفطار مهمة للغاية في عملية إنقاص الوزن وخسارة الدهون.

وكشفت مجموعة من أطباء التغذية عن ضرورة احتواء وجبة الإفطار على صنف واحد من 5 أصناف معينة على الأقل، لضمان خسارة الوزن.

الصنف الأول هو البيض، لما يحتويه من بروتين كما أنه يوفر الفيتامينات والمعادن الأخرى، كما أن ما يحتويه من نسبة بروتين عالية تقلل الشهية باقي اليوم وتعزز من فقدان الوزن.

الصنف الثاني هو الموز، حيث ثبت أن موزة متوسطة الحجم تحتوي على نحو 100 سعر حراري و12% من الاحتياج اليومي للألياف التي تساعد إطالة الشعور بالشبع

الصنف الثالث هو الشوفان، حيث أنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف والبروتين، ويمكن لتناوله مع الفاكهة أن يطيل فترة الشعور بالشبع.

الصنف الرابع هو التوت، حيث يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية وعالية من الألياف، بجانب احتوائه على مضادات أكسدة تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع إرسالها للخلايا الدهنية.

الصنف الخامس هو الأفوكادو، حي يحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية التي تساعد على الإحساس بالشبع دون إدخال الكثير من السعرات الحرارية داخل الجسم.