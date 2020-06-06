نانسي عجرم وراء رفض نوال الزغبي الغناء لهيفاء وهبي... فيديو

أكدت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، أنها ترفض أداء إحدى أغنيات مواطنتها، الفنانة هيفاء وهبي، وذلك خوفا انزعاج الأخيرة من تقليدها لها.

وأوضحت الزغبي خلال استضافتها في برنامج "ضحك ولعب وجد" المذاع على فضائية "إم تي في" اللبنانية أنها سمعت هيفاء وهبي وهي تقول إنها غضبت من غناء الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لها".

وأردفت: "خلليني في المنطقة الآمنة".

وعن طبيعة العلاقة التي تربطها بهيفاء وهبي، قالت نوال الزغبي: "لا صديقة ولا عدوة، أحبها كثيرا، شخص لذيذ، امرأة جميلة وأحب أغانيها".

وعلى الرغم من عدم وجود صداقة وطيدة تجمع بين هيفاء وهبي ونوال الزغبي، إلا أن الأخيرة دافعت عنها وساندتها في خلافها مع مدير أْعمالها السابق محمد وزيري، والذي وصل إلى ساحات المحاكم.

وقالت نوال الزغبي في البرنامج تعليقا على أزمة هيفاء وهبي ووزيري: " انا مع هيفاء والله ينصرها".

من جانبها، شكرت هيفاء وهبي نوال الزغبي على دعمها لها عبر حسابها على موقع "تويتر".

​وكان محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قد حرك دعوى قضائية لإثبات زواجه سرا من الفنانة اللبنانية.

وقالت قناة "العربية" إن وثيقة مسربة أظهرت أن وزيري، رفع الدعوى يوم 16 مايو/ أيار الجاري، في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة طالب فيها بإثبات زواجه من هيفاء، كما تم تحديد جلسة في الثاني من يونيو/ حزيران المقبل.

وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديراً لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.

وأشار إلى أن وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم وهبي.

ونفت هيفاء وهبي مزاعم زواجها من مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، وغردت عبر حسابها على موقع "تويتر" خلال إجازة عيد الفطر: "إدعاء إثبات زواج، المدعى عليه م.و، هو كلام عار من الصحة".

وتابعت الفنانة اللبنانية: "سأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيجة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك.. شكرا".

يذكر أنه في الخامس من مايو/ أيار، تقدمت وهبي، من خلال وكيلها القانوني في مصر المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد، الشهير بـ"محمد وزيري".

​ودبت خلافات بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها مع استقالته بشكل مفاجئ، حيث أغلق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض لهجوم قاسٍ من جمهور هيفاء، بسبب غيابها عن أغلب الحفلات والمهرجانات الفنية وتعطل مشروعاتها الدرامية.