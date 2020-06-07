إعلان إصابة ممثل مصري شهير بفيروس كورونا

وقال موقع "في الفن" إنه تأكد إصابة الممثل المصري، كريم قاسم بفيروس كورونا.

ونقل الموقع عن الممثل المصري قوله إنه بدأ يتماثل للشفاء وأن عدوى "كوفيد 19" في مراحلها الأخيرة لديه حاليا.

وقال كريم قاسم إنه لم يغادر منزله منذ ما يقرب من شهر تقريبا، وبدأ يدخل حاليا في مرحلة الشفاء من عدوى كورونا.

ونفى الممثل المصري كريم قاسم أنه أصيب بفيروس كورونا، خلال فترة عيد الفطر خلال تواجده في مدينة الجونة، مشيرا إلى أنه لم يخرج من منزله منذ قرابة شهر.

وانتهى كريم قاسم من تصوير دوره في مسلسل "لما كنا صغيرين" منذ منتصف مايو/أيار الماضي.

وعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" خلال شهر رمضان الماضي، والمسلسل من بطولة خالد ‏النبوي، ‏ومحمود ‏حميدة، ‏وكريم ‏قاسم، و‏ريهام ‏حجاج، ‏ونسرين ‏أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، وهاني عادل، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.