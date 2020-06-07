تركي آل الشيخ يكشف سرا عن المطرب هاني شاكر... ماذا يفعل داخل قلعة "العالمي"؟

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن صورة نادرة لنقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، من سبعينيات القرن الماضي.

ويظهر شاكر في الصورة التي شاركها تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، وهو يرتدي قميص فريق النصر السعودية لكرة القدم الشهير بلقب "العالمي".

وعلق تركي آل الشيخ على الصورة: "الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة لنادي النصر السعودي عام 1975، واتمرن مع الفريق.. وصلت لي من صديق عزيز.. تحية للنقيب الفنان الكبير هاني شاكر".

يشار إلى أن هاني شاكر من كبار مشجعي نادي الزمالك المصري لكرة القدم.

من ناحية أخرى، نفت نقابة الموسيقيين المصريين أمس السبت شائعة إصابة هاني شاكر بفيروس "كورونا" المستجد.