لحظة إنقاذ سكران من نقطة شديدة الخطورة فوق برج شاهق

تسبب تصرف جنوني من رجل مخمور، في تعريض حياته للخطر، حيث كاد يسقط من ارتفاع كبير، قبل أن يتم إنقاذه في اللحظة الأخيرة.

ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الرجل كان لديه تفكير انتحاري، عندما تسلق إلى برج رافعة، يرتفع عن الأرض 30 مترا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحادثة وقعت في مقاطعة قويتشو، مشيرة إلى أن رجال الإنقاذ استطاعوا إنقاذه في اللحظة الأخيرة.

ويبدو من الفيديو، أن الرجل المخمور غلبه النوم خلال عملية الإنقاذ، قبل أن يتم الوصول إليه وإنزاله إلى الأرض بأمان.

ويظهر الرجل في الفيديو، مستلقيا على سطح غرفة التحكم الخاصة بالرافعة المثبتة في موقع تجري فيه إنشاءات مدنية.