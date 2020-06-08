مسنة يابانية تقضي 3 ساعات يوميا في ألعاب الفيديو

يعتاد بعض الأطفال والشباب على قضاء جزء من يومهم ممارسة هوايتهم المفضلة مع ألعاب الفيديو، لكن الغريب هو أن يحدث ذلك مع سيدة عمرها 90 عاما.

نشرت صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست" مقطع فيديو، قالت إنه لسيدة يابانية مسنة، تدمن ألعاب الفيديو، وخاصة لعبة "غراند ثفت أوتو"، مشيرة إلى أنه يطلق عليه لقب "اللاعبة الجدة".

وتعد السيدة اليابانية، التي تدعى هاماكو موري، أكبر لاعبة في ألعاب الفيديو، على اليوتيوب، وفقا لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

Meet Japan's 'Gamer Grandma'; she's 90 years old and her favourite game is Grand Theft Auto. pic.twitter.com/hCKbHgwgIh — SCMP News (@SCMPNews) June 8, 2020

وتظهر السيدة في الفيديو وهي تلعب بحماسة وتركيز كبير، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أنها تمارس تلك الألعاب منذ 38 عاما.

وتقضي السيدة اليابانية 3 ساعات يوميا على الأقل في القتال وتنفيذ المهام القتالية، التي يجب القيام بها للانتصار في اللعبة.